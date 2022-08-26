Çoban arazide ölü bulundu: 3 gözaltı

Van'ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Kaya'nın (23), arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
İlçeye bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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