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Van'da desteklemelerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı artıyor

Geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da sağlanan destekler ve geliştirilen projelerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı artıyor.

Van'da desteklemelerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı artıyor
AA

Geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da sağlanan destekler ve geliştirilen projelerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı artıyor.

Van'da huzur ve güven ortamının sağlanması, mahalle statüsündeki köylere geri dönüşlerin artması, hayvancılığı canlandırdı. Yasaklı yayla ve meraların büyük bölümünün yeniden kullanıma açılması, devletin sağladığı destekler ve teşvikler de hayvancılık yapanların yüzünü güldürdü.

1980'li yıllarda canlı hayvan varlığıyla ülkenin kırmızı et ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı kentte, terör olayları nedeniyle azalan hayvan varlığı, yaşanan gelişmelerle yeniden yükselmeye başladı.

- "Küçükbaş hayvan sayısı 3 milyonun üzerine çıktı"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Van'da, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 17 artarak 3 milyon 166 bin 236'ya, büyükbaş hayvan sayısı da yüzde 8 artarak 197 bin 483'e yükseldi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşvikler ve desteklemeler sayesinde kentte hayvan varlığını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Van'da hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bilmez, "Kentte 1980'li yıllarda 7-8 milyon küçükbaş hayvan bulunuyordu. Bölgede terör olayları nedeniyle köyden kente göç başladı. Bu durum hayvan sayısında düşüşe neden oldu, birçok yayla kullanılmaz hale geldi. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla insanlar, tekrar köylerine ve yaylalarına dönerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı." dedi.

Kırsal mahallelerdeki kişi sayısında ciddi artışın yaşandığına işaret eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi' kapsamında, üreticilere 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek. İlimizde küçükbaş hayvan sayısı 3 milyonun üzerine çıktı. Küçükbaş hayvan sayısını 1 milyon daha artırmayı hedefliyoruz. Bölgede asayiş ve huzur sağlandıkça turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık gelişecek. Van kendi nüfusunun 2-3 katını besleyecek potansiyele sahip bir ildir."

- "Huzur ve güven ortamı hayvancılığı olumlu etkiliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise TÜİK verilerine göre Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs sürecinde insanların hayvancılığa yöneldiğini aktaran Görentaş, şunları kaydetti:

"Kente ağıl ve ahır yapımı için verilen yüzde 50 hibeli desteklemelere yoğun talep var. Desteklemeler sayesinde hayvan sayısı daha da artacak. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı hayvancılığı olumlu etkiliyor. İlimizde yasaklı yayla sayısı azalıyor, çiftçilerimizin kullanımına açılıyor. Kentteki 673 yayladan sadece 80 tanesi yasaklı. Diğer tüm yaylalar vatandaşlarımızın kullanımına açık. Bölgede huzur ortamı oldukça tarım ve hayvancılığa yönelim de artacaktır. Van'da küçükbaş hayvancılığı zirveye taşımak, verimi artırmak ve ülkemizin et ihtiyacını karşılamak istiyoruz."

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