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Van'da dev uyuşturucu operasyonu! 133 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde Narkotik polislerince yapılan denetimlerde yaklaşık 133 kilo eroin ele geçirildi. Denetimler sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı

23.10.2018 - 06:59 | Güncelleme: DHA

Van Emniyet'ine bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kurulan denetim noktalarında şüpheli iki otomobilde narkotik arama köpekleri yardımıyla yapılan aramalarda toplamda 132 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Denetimlerden ilki Tuşba ilçesi, Özalp Yolu Kömürcüler Sitesi yakınlarında yapıldı. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 41 plakalı bir otomobilde narkotik madde arama köpeği Alfa yardımıyla yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış 100 paket halinde 51 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.

İkinci denetim ise, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yapıldı. Park halindeki 65 plakalı bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, narkotik madde arama köpeği Şila ile otomobilde arama yaptı. Aramalarda otomobilde bulunan valiz ve çuvallar içinde 158 paket halinde 81 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Denetimler sonucu 2 şüpheli Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçundan gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

10 AYDA 5 TONDAN FAZLA EROİN YAKALANDI

Öte yandan, Narkotik ekiplerince il genelinde 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve operasyonlarda 5 ton 114 kilo 549 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

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