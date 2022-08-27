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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, hafif ticari araç ile çarpıştı. Feci kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Van'da feci kaza! 1 ölü, 14 yaralı
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AA

Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ED 382 plakalı minibüs ile 06 U 7803 plakalı hafif ticari araç, Van-Bitlis kara yolu Gevaş yol ayrımında çarpıştı.

1 KADIN KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçtaki 1 kadın hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü ve minibüsteki 13 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, polisler de bölgede önlem aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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