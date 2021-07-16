Van'da heyelan: 2 kişi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Van'da heyelana kapılan araçtaki 2 kişi kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı

Van'da heyelana kapılan araçtaki 2 kişi kurtarıldı
Van'da heyelan: 2 kişi kurtarıldı
0:00 / 0:00
AA

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun Albayrak Karakolu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen hafif ticari bir aracın heyelana kapılarak sürüklendiğini gören çevredekiler, yetkililere haber verdi. AA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan 2 vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi
GÜNDEM Mersin ve Hatay'daki orman yangınları hakkında ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesi
GÜNDEM "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesi
Kastamonu'da otomobil ata çarptı:4 yaralı
GÜNDEM Kastamonu'da otomobil ata çarptı:4 yaralı
Sivas'ta askeri araç devrildi, 3 asker yaralandı
GÜNDEM Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı
Son dakika Hatay Antakya'da yangın! Hatay yangınında son durum ne?
GÜNDEM Hatay Antakya'da yangın!
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
GÜNDEM Hakkari'de gösteri ve yürüyüş yasağı
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu
GÜNDEM Saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu
Sela nedir? Sela neden, ne zaman okunur?
GÜNDEM Sela neden, ne zaman okunur?
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı
GÜNDEM Rize'de sağanak sonrası korkutan görüntüler!
Samsun'da karısı tarafından silahla vurulan polis öldü
GÜNDEM Polis eşini silahla vurdu