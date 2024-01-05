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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "5 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 5 Ocak Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...