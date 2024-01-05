Van'da okullar tatil mi? 5 Ocak Van'da okullar tatil mi?
Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşım sonrasında "5 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte Van'da okulların durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "5 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 5 Ocak Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,
"Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.