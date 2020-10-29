AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespiti amacıyla Başkale ilçesi kırsalında dün "Yıldırım-10 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sonucunda Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğe ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."