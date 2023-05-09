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Van'da polislerden oluşan "Hangar" müzik grubu etkinliklerde sahneye çıkıyor

Van'da vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için fedakarca görev yapan polisler, kurdukları müzik grubuyla şehrin dört bir yanında sahne alarak kent sakinlerinin güzel zaman geçirmelerini sağlıyor

Van'da polislerden oluşan
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, gitar, bağlama, bateri ve flüt gibi enstrümanları çalabilen polisler, 2019'da "Hangar" adını verdikleri müzik grubunu kurarak kendi aralarında etkinlikler yapmaya başladı.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Hanifi Sever ile çeşitli birimlerde görevli 6 polis memurunun yer aldığı grup, daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği etkinliklerde de sahne aldı.

Kentte gerçekleştirilen şenlikler ile milli bayramlarda şarkılar seslendiren, okullarda konserler veren polisler, bu sayede polis-vatandaş buluşmasını sağlayıp, hedef kitlelerinin güzel zaman geçirmelerine öncülük ediyor.

"Hangar"ın düzenlediği etkinliklere katılan çocuk ve gençler de polislerin seslendirdiği şarkılarla eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

"VAN TÜRKÜLERİ VE HALAYLARLA DEVAM EDİYOR"

4. Sınıf Emniyet Müdürü Sever, AA muhabirine, "Hangar"ın iyi müzik eğitimi almış, çeşitli alanlarda da kendini ispatlamış polislerden oluştuğunu söyledi.

Hobi amacıyla 2019'da grubu kurarak kendi aralarında müzik yapmaya başladıklarını anlatan Sever, güzel bir oluşumla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Daha sonra Toplum Destekli Polislik (TDP) çalışmaları kapsamında kent genelinde faaliyetler gerçekleştirmeye başladıklarını dile getiren Sever, şöyle konuştu:

"TDP öncülüğünde düzenlenen projelere destek vermeye başladık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Müzik Bölümü'nün desteğiyle grubumuz daha da genişledi. Van'ın çeşitli okullarında, meydanlarında halkla buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2021'de Vanlı gençlerle 'Çanakkale Türküsü'nü kendi yorumumuzla seslendirdik ve Van'ın motifleriyle beraber bir klip çektik. Çok beğenildi. Müzik grubumuzda rock ağırlıklı başladığımız müzik serüvenimiz, bölgenin de isteklerine uygun olarak rock, pop ve daha çok Van türküleri ve halaylarla devam ediyor. İnsanlar etkinliklerimizde gönüllerince eğleniyor. Vatandaşlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarla beraber çok kıymetli vakit geçiriyoruz."

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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