Daha sonra Toplum Destekli Polislik (TDP) çalışmaları kapsamında kent genelinde faaliyetler gerçekleştirmeye başladıklarını dile getiren Sever, şöyle konuştu:

"TDP öncülüğünde düzenlenen projelere destek vermeye başladık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Müzik Bölümü'nün desteğiyle grubumuz daha da genişledi. Van'ın çeşitli okullarında, meydanlarında halkla buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2021'de Vanlı gençlerle 'Çanakkale Türküsü'nü kendi yorumumuzla seslendirdik ve Van'ın motifleriyle beraber bir klip çektik. Çok beğenildi. Müzik grubumuzda rock ağırlıklı başladığımız müzik serüvenimiz, bölgenin de isteklerine uygun olarak rock, pop ve daha çok Van türküleri ve halaylarla devam ediyor. İnsanlar etkinliklerimizde gönüllerince eğleniyor. Vatandaşlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarla beraber çok kıymetli vakit geçiriyoruz."