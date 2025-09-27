Van'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, dün İpekyolu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.