Van'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 19:07 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:07
        Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, dün İpekyolu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        #van haberleri
        #ipekyolu
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
