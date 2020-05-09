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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesinde bir evde yapılan aramada 4 poşet içerisinde 101 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada; 4 adet poşet içerisinde 199 paket halinde toplam 101 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili ikamet sahibi (R.H.),(V.Ş.) ve (N.Ş.) isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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