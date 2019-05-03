Van’ın Edremit ilçesinde yerel seçimde başkan aday adayı olan Abdulcelil Tuci silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ilçenin Emin Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Abdulcelil Tuci, sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Tuci, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı olan Tuci’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.