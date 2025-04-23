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        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!

        Van'da dün bir yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı. Olayda 2'si ağır, 11 kişinin tedavileri ise hastanelerde devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:38
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        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
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        Van'da dün yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 8’e çıktı. 2'si ağır, 11 kişinin tedavileri ise hastanelerde sürüyor.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 16.00 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 80'inci kilometresinde, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi.

        Hakkari yönüne giden S.E. yönetimindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 6’sı kaza yerinde 1’i ise hastanede 7 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Özel Lokman Hekim hastanelerine kaldırıldı.

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        Yaralılardan Yıldız Erik de dün gece doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si ağır 11 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

        Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Selim ve Gülcan Kaya çifti ile Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hakkari Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze araçlarıyla toprağa verilmek üzere Hakkari'ye gönderildi.

        "DOKTORA TEDAVİ İÇİN GELMİŞLERDİ"

        Kazada ölen 3 çocuk babası Selim Kaya’nın, eşi Gülcan'ı rahatsızlığı için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü, dönüş yolunda da bindikleri minibüsün kaza yaptığı bildirildi.

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