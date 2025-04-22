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        Haberler Gündem Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

        Van'da trafik kazası: 7 ölü 12 yaralı

        Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazada 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:17
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        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
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        Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 7 ÖLÜ 12 YARALI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

        Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

        Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

        "YARALILARIN HASTANEYE SEVKİNİ SAĞLADIK"

        Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

        Görevlilerden bilgi alan Balcı, "Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Van-Hakkari kara yolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sağlık birimlerimiz, AFAD, jandarma, UMKE ve diğer birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. 13 yaralıdan 4'ünün ağır olduğu ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Allah hepsine şifa versin." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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