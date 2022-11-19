Foseptik kuyusuna düşen 6 yavru köpeği itfaiye kurtardı

Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp içesine bağlı Aksorguç Mahallesi'nde, 3 metre derinliğindeki foseptik kuyusuna düşen 6 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özalp'a bağlı Aksorguç Mahallesi'nde vatandaşlar, 3 metre derinliğindeki foseptik kuyusundan bir ses geldiğini duydu. Kuyuda yavru köpeklerin olduğunu görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya merdiven yardımıyla indi. Ardından çok dar olan kuyuya itfaiye erleri girerek 6 yavru köpeği kurtardı. Açık havaya çıkarılan yavru köpekler, yiyecek ve su verdikten sora anne köpeğin yanına bırakıldı. Vatandaşlar, yavru köpekleri kurtaran ekiplere teşekkür etti. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2022-11-19 20:02:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.