Van Gölü Sahil Yolu trafiğe açıldı VANBüyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu tamamlanarak araç trafiğine açıldı. 1100 dönümlük rekreasyon alanının tamamlanması için de çalışımlar sürdürülüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon TL harcandığını söyledi.

VANBüyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu tamamlanarak araç trafiğine açıldı. 1100 dönümlük rekreasyon alanının tamamlanması için de çalışımlar sürdürülüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon TL harcandığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi´nin idari işgücü ve kaynaklarıyla yapılan Van Gölü Sahil Yolu´nda sezon boyunca yüzlerce araç ve personel ile çalışma yürütüldü. Sıcak asfalt, yol çizgi ve trafik levha çalışmaları da tamamlanan yol, trafiğe açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon TL harcandığını belirtti. Sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, "Vanlılara yeni sahil yolunda kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolumuz çok güzel oldu. Yol boyunca 1100 dönümlük rekreasyon alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van´a büyük bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde hayata geçirilen proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturarak, kent trafiğine de rahat bir nefes aldıracak. Ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantıları da yapılan Van Gölü Sahil Yolu´nun Erciş Yolu´na kadar uzatılması hedefleniyor. Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede sahil kesiminde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları korunarak, Van Gölü´nün doğasının korunması sağlanırken, göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da korunduğu belirtildi.

Vanlıları, Van Gölü´nün eşsiz doğası ile buluşturarak, kente değer katan mega proje kapsamında uluslararası standartlarda 30 metre genişliğinde 12 kilometre Sahil Yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları, aydınlatma, spor aletleri, güvenlik kulübeleri, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, WC ve mescit gibi donatılar inşa ediliyor. Proje kapsamında ayrıca mevsim şartlarına uygun binlerce ağaç ve süs bitkisi de toprakla buluşturulduğu kaydedildi.