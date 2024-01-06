Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

        Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

        Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, temin ettikleri gıda, ev eşyası ve kıyafetleri, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdü.

        Kar yağışına rağmen yardımlarını sürdüren gönüllüler, ulaştıkları ihtiyaç sahibi ailelerin hayır duasını aldı.

        Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, kış yardımları programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

        İlçedeki aileleri sürekli ziyaret ettiklerini dile getiren Yay, "Her ailemize gıda desteğinde bulunacağız. Yardımlarımız sürekli devam ediyor. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!

        Benzer Haberler

        Van Büyükşehir Belediyesi 18 atölyede araçların bakım ve onarımını yaptı
        Van Büyükşehir Belediyesi 18 atölyede araçların bakım ve onarımını yaptı
        Van'da 11 bin derslik için 285 bin kitap alındı
        Van'da 11 bin derslik için 285 bin kitap alındı
        Muradiye'de kontrolden çıkan tır yolun kenarındaki tarlaya savruldu
        Muradiye'de kontrolden çıkan tır yolun kenarındaki tarlaya savruldu
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da 234 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da 234 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli