Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Önce paletli ambulans, sonra ambulans helikopter kullanılarak hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce paletli ambulans, sonra ambulans helikopter kullanılarak hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BehçetDALMAZ-Orhan AŞAN/VAN-DHA)-VAN'da yolu kardan kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Altıntas Mahallesi'ndeki  evinde kız çocuğu dünyaya getiren ve kanaması durmayan Miyeser Şahin (47) için havalanan ambulans helikopter, hava şartlarından dolayı hazırlanan piste iniş yapamayınca, paletli ambulans devreye girdi. Şahin, bebeği ile birlikte paletli ambulansla ilçe merkezine, burada hazır bekletilen ambulans helikopterle de Van'a sevk edildi.

        Yolu kardan kapanan Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Altıntas Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Miyeser Şahin, evinde doğum yaptı. Kız çocuğu dünyaya getiren Şahin'in kanaması durmayınca, yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım talebinde bulundu. Mahalleye paletli kar ambulansı ile ambulans helikopter sevk edildi. Mahalleye ulaşan paletli kar ambulansı, helikopter için pist açtı. Gelen ambulans helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayınca ilçe merkezine yönlendirildi. Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan ambulans helikopter, burada kanaması durmayan kadını bekledi. Paletli ambulansla ilçeye getirilen Şahin ve dünyaya getirdiği kız bebeği, helikoptere konularak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bebeğin sağlık durumunun ise ciddiyetini korduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Benzer Haberler

        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı (2)
        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı (2)
        Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü
        Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü
        "Doğanın bekçileri" karlı dağlarda yaban hayatını korumaya çalışıyor
        "Doğanın bekçileri" karlı dağlarda yaban hayatını korumaya çalışıyor
        Van kedileri çiftleşme öncesi özel bakımda
        Van kedileri çiftleşme öncesi özel bakımda
        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı
        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı