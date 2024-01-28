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        "Doğanın bekçileri" karlı dağlarda yaban hayatını korumaya çalışıyor

        MESUT VAROL - Van'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karlı arazilerde soğuk havaya rağmen saatlerce yürüyüp yaban hayvanlarını kaçak avcılardan korumaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:01
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        "Doğanın bekçileri" karlı dağlarda yaban hayatını korumaya çalışıyor
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        MESUT VAROL - Van'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karlı arazilerde soğuk havaya rağmen saatlerce yürüyüp yaban hayvanlarını kaçak avcılardan korumaya çalışıyor.

        Çetin kış şartlarının etkili olduğu Van ve kırsalında yaban hayatı ile doğayı korumak için mesai gözetmeden çalışan "doğanın bekçileri", sabahın ilk ışıklarında arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere ve avlaklara gidiyor.

        Kaçak ve usulsüz avcılığı önlemek için saatlerce yürüyüp sık sık denetim yapan ekipler, zaman zaman kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazilerde kaçak avcıların izini sürüyor.

        Teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik imkanlardan yararlanarak yaban hayatının sürekliliğini sağlamaya çalışan ekipler, bitkin ve yaralı buldukları hayvanları da tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüyor. Burada korumaya alınan hayvanlar, tedavileri tamamlanınca tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

        Arazi araçlarıyla sahada sürekli denetim yapan, kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmelerine de yardımcı olan DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış sezonunda sorumluluk sahalarındaki yaşam alanlarına 25 ton buğday, yonca ve saman bıraktı.

        Güvenlik güçleriyle koordineli görev yapan ekiplerin çalışmaları sayesinde, nesli koruma altındaki yaban keçileri başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanı popülasyonu arttı.

        Önceki yıllarda sınır bölgelerinde görülen yaban keçileri, güvenli alanların oluşmasıyla birçok noktada sürüler halinde görüntülendi.

        - "Avcılara müsaade etmememiz lazım"

        Doğaseverlerden Barış Yaşar, AA muhabirine, ekiplerin sürekli sahada denetim yapmasının yaban hayatının canlanmasını sağladığını söyledi.

        Daha önce çok nadir karşılaşılan türlerin artık sürüler halinde görüldüğünü anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

        "Artık yaban keçilerini her yerde görebiliyoruz. Vatandaşlar da sahip çıkmaya başladı. Tabii tek başına yeterli değil. Zaman zaman kaçak avcıları görüyoruz ve müdahale ediyoruz. Jandarmaya haber veriyoruz. Kısa sürede DKMP Müdürlüğü ekipleri de alana geliyor. Sık sık gelip yaban keçilerinin yaşadığı yerleri kontrol ediyorlar. Bu koruma çalışmaları sayesinde yaban keçilerinin sayıları gittikçe arttı. Bu da bizi memnun etti. Bu bölgede sadece yaban keçisi değil ayı, tavşan, kurt gibi birçok yaban hayvanı var. Herkesin yaban hayatını sahiplenmesi, koruması lazım. Avcılara müsaade etmememiz lazım."

        Vatandaşlardan Yusuf Şeker de "Her gün doğada denetimlerin yapılması bizi mutlu ediyor. Allah onlardan razı olsun. Bu hayvanlara sahip çıkmamız, onları yaşatmamız gerekiyor. Özellikle yaban keçilerini korumak için çaba sarf ediyoruz. Doğa, yaban hayvanlarıyla güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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