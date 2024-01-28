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        Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü

        VAN'ınÇatak ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 katır ile 50 keçi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:50
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        Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü
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        VAN'ınÇatak ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 katır ile 50 keçi öldü.

        Çatak ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Akçabük Mahallesi'nde Hurşit Güneş'e ait ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında 1 katır ile 50 keçi öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Van - VAN-DHA

        2024-01-28 13:45:31

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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