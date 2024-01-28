Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü

VAN'ınÇatak ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 katır ile 50 keçi öldü.

Çatak ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Akçabük Mahallesi'nde Hurşit Güneş'e ait ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında 1 katır ile 50 keçi öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Van - VAN-DHA

2024-01-28 13:45:31

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