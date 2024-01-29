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        Van'daki ev yangınında 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:50
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        Van'daki ev yangınında 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi (2)
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        CENAZESİADLİ TIP KURUMU´NA GETİRİLDİ

        Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde dün akşam tek katlı evde çıkan yangında yaşamını yitiren 6 aylık Şerzan Güler´in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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