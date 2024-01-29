Van'daki ev yangınında 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi (2)

CENAZESİADLİ TIP KURUMU´NA GETİRİLDİ

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde dün akşam tek katlı evde çıkan yangında yaşamını yitiren 6 aylık Şerzan Güler´in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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