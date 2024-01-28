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        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

        Van'ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:03
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        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
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        Van'ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

        Belediye karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

        İlçe genelinde 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelle çalışma yürüten belediye, caddelerde biriken karı kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

        Ekipte yer alan Ferit Mamedi, vatandaşların zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        İlçeye çok kar yağdığını belirten Mamedi, "Dün köy yolarını açtık. Bugün de çarşı merkezinde biriken karları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşıyoruz. Ekiplerimiz gece, gündüz çalışıyor. Halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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