Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)
YOLDAKALAN ARAÇLARI EKİPLER KURTARDI
Van'da kar yağışı sonrası kapanan 199 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Tipinin etkili olduğu kırsal mahallelerde yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarılırken, kırsal mahallelerde rahatsızlanan hastalar da ekiplerin yolu açmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırılıyor. Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde karla mücadele ekipleri zaman zaman zor anlar yaşıyor.
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