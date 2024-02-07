Van'da karla mücadele çalışması sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 199 mahalle ve mezra yolu kapandı.
Yağışın ulaşımda aksamalara yol açtığı Özalp, Saray, Muradiye, Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde karla mücadele ekipleri, yolları açmaya çalışıyor.
Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra araçlarıyla yolda mahsur kalanların ve hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.
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