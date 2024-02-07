Van'da karla mücadele çalışması sürüyor

Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra araçlarıyla yolda mahsur kalanların ve hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 199 mahalle ve mezra yolu kapandı.

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