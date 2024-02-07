Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da karla mücadele çalışması sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da karla mücadele çalışması sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 199 mahalle ve mezra yolu kapandı.

        Yağışın ulaşımda aksamalara yol açtığı Özalp, Saray, Muradiye, Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde karla mücadele ekipleri, yolları açmaya çalışıyor.

        Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra araçlarıyla yolda mahsur kalanların ve hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"

        Benzer Haberler

        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)
        Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı
        Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli