Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu kapandı

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yol açma ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez ve ilçelerde 68 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Boğazkesen, Kırkçalı, Şemsettin, Kalecik ve Seydibey grup mahalle yolu, tipi nedeniyle kapandı. Yolda kalan birçok araç, karla mücadele ekiplerinin zor şartlarda çalışması sonucu ilerleyebildi.

Özalp ilçesinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 199 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Van, Muş ve Bitlis'te yoğun kar nedeniyle 298 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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