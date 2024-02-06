Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

        Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray ilçesinde tüm okullar, Özalp ve Muradiye ilçelerinde de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:53 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray ilçesinde tüm okullar, Özalp ve Muradiye ilçelerinde de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, eğitime 1 gün ara verildi.

        Saray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 7 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

        Özalp ve Muradiye kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Artvin'de sel ve heyelan! Camide mahsur kaldılar
        Artvin'de sel ve heyelan! Camide mahsur kaldılar
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

        Benzer Haberler

        Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan yol ekiplerce açıldı
        Van'da çığ düşmesi sonucu kapanan yol ekiplerce açıldı
        Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu (2)
        Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu (2)
        Özalp Kaymakamı Bulut, çığ sonucu hasar oluşan evde incelemelerde bulundu
        Özalp Kaymakamı Bulut, çığ sonucu hasar oluşan evde incelemelerde bulundu
        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 251 şüpheliden 48'i tutuklandı
        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 251 şüpheliden 48'i tutuklandı
        Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
        Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
        Van, 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtı...
        Van, 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtı...