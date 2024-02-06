Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray ilçesinde tüm okullar, Özalp ve Muradiye ilçelerinde de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 7 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Özalp ve Muradiye kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.