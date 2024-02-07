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        Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde okul güveliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:14
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        Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde okul güveliği toplantısı yapıldı.

        Yavuz Sultan Selim İlkokulu konferans salonunda yapılan toplantıda, okul önlerinde alınacak önlemler, yurtların güvenliği, okul servis taşımacılığı, öğretmen ihtiyaçları, öğrenci devamsızlıkları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yemek hizmeti, madde bağımlılığı ile mücadele, kantin ve okul çevresinde gıda denetimi gibi konular ele alındı.

        Toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması gerektiğini belirten Türker, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki yönden nitelikli eğitim almaları ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesini destekleyeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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