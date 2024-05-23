Van'da evlat nöbetindeki anneden kızına: Kardeş katili olma, gel
VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 80'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı.
VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 80'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme katılan Nazlı Sancar, kızı Şerima'ya seslenerek, "Şu an amca oğlun askerde, onu mu öldüreceksin? Senin kardeşin de askere gidecek. Kardeş katili olma, o silahı onların yüzüne vur; gel" dedi.
DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 80'inci haftada da sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
'SENİ ÇOK ÖZLEDİM'
Eyleme katılan Nazlı Sancar, 12 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Yıllardır bu haklı mücadelemi yürütüyorum, sonsuza kadar da devam edeceğim. Evlatlarımız kurtulana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Evladıma hasret kalan bir anneyim. Bu yıl Anneler Günü'nde kızım bana hediye alacaktı, bırakmadım. Dedim ki; hangi gün Şerime gelirse o zaman benim Anneler Günüm olacak. Şerima, kızım beni duyuyorsan, görüyorsan gel; güvenlik güçlerine teslim ol. Allah rızası için kardeş katili olma Şerima. Şu an amca oğlun askerde, onu mu öldüreceksin? Senin kardeşin de askere gidecek. Kardeş katili olma, o silahı onların yüzüne vur; gel. Seni çok özledim" dedi.
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