Van'da evlat nöbetindeki anneden kızına: Kardeş katili olma, gel

VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 80'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme katılan Nazlı Sancar, kızı Şerima'ya seslenerek, "Şu an amca oğlun askerde, onu mu öldüreceksin? Senin kardeşin de askere gidecek. Kardeş katili olma, o silahı onların yüzüne vur; gel" dedi.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 80'inci haftada da sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.