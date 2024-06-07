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        Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

        VAN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:30
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        Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
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        VAN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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