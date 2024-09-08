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        Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin (2)

        MAŞALYAN:BU YIL DA GELENEKSEL HAC ZİYARETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİKVan'ın Gevaş ilçesinde bulunan, Akdamar Kilisesi'ndeki ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken, ayini Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:55
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        Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin (2)
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        MAŞALYAN:BU YIL DA GELENEKSEL HAC ZİYARETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

        Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan, Akdamar Kilisesi'ndeki ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken, ayini Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetti. Kilisede yapılan ayin, daha sonra bir süre kilise önündeki boş alanda devam etti. Katılımcıların, dua edip ilahi okumasının ardından ayin sona erdi.

        Ayin sonrası ise Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan açıklamada bulundu. Maşalyan, huzur ve esenlik içinde bir ayin yaptıklarını söyledi. Ayinin Türkiye'de inanç ve ibadet özgürlüğünün en güzel göstergelerinden biri olduğunu belirten Maşalyan, “Bu yıl da geleneksel hac ziyaretimizi gerçekleştirdik. İstanbul'dan, Ermenistan'dan, Amerika'dan, Almanya'dan dünyanın pek çok yerinden gelen hac ziyaretçileri ile geleneksel ibadetimizi yaptık. Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Sayın Valimize Ozan Balcı'ya gösterdikleri ihtimam için teşekkür ediyorum. Geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki, bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimizdir” dedi.

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