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        Van'da sağanak sele neden oldu

        VAN'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, Kurubaş Mahallesi'nde sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:50
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        Van'da sağanak sele neden oldu
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        VAN'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, Kurubaş Mahallesi'nde sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı.

        Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde dün akşam etkili olan sağanakta sel oluştu. İpekyolu sınırları içerisinde bulunan dere taştı, bazı ev ve bahçeler kısmen su altında kaldı. Yağışla birlikte bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekipler, taşan dereyi temizleyerek önünü açmaya çalışırken, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan da beraberindeki heyetle bölgeye giderek, mahallelinin sıkıntılarını dinledi.

        Geçmiş olsun dileklerini ileten Abdullah Zeydan, Kurubaş Deresinin DSİ'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Standartlara uygun bir dere ıslahı yapılmamış, bu sebepten kaynaklı son 6 ayda ikinci kez sel taşkını yaşanmıştır. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor" dedi.

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