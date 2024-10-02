Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Üniversiteli Rojin, 'Sonar' cihazı ile aranacak (2)

        'CİĞERİMYANIYOR'Diyarbakır'dan geldikleri Van'da umutlu bekleyişlerini sürdüren Aygül ve Nizamettin Kabaiş çifti, kızları Rojin'in bulunması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteli Rojin, 'Sonar' cihazı ile aranacak (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'CİĞERİMYANIYOR'

        Diyarbakır’dan geldikleri Van’da umutlu bekleyişlerini sürdüren Aygül ve Nizamettin Kabaiş çifti, kızları Rojin’in bulunması için çağrıda bulundu. Duygularını Kürtçe dile getiren Aygül Kabaiş, perişan olduklarını belirterek, "Kızımla en son görüntülü konuştum. Bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi. Ben de kahvesini alıp, hemen odasına geçmesini istedim. Odaya gittikten sonra da beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap vermedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediği söylediler. Bizim de haberimizin olmadığını söyledik. Meraklandım ve kızımı telefonla aradım. Bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Rojin kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor. Ailece buralarda perişan olduk" dedi.

        Nizamettin Kabaiş ise kendi isteği ile kaçsa da kaçırılsa da kızını getirenlerden şikayetçi olmayacağını söyledi. 5 gündür arama yapıldığın ancak hiçbir ize rastlanmadığını dile getiren Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum. Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim, yardımcı olalım. 5 gündür Rojin'den haber yok. Onu ben getirdim ve teslim ettim. Sonra da yurttan ayrıldım. Çıktığımda telefon da ettim, hatırını sordum. Baba bir sıkıntı yok dedi. Cuma günü kaybolmuş. Yurtta yemeğini de yemiş, üniversitenin bahçesinde gezmeye çıkmış" diye konuştu.

        'KIZIMIN KAYBOLDUĞU YERDE TEL ÖRGÜ OLMALIYDI'

        Kızının kaybolduğu bölgede gerekli önlemlerin alınmadığını ileri süren Nizamettin Kabaiş, "Annesi ile görüntülü konuşmuşlar. Kahve almak için markete gidiyorum demiş. Marketin yanından da geçmiş, ama markete girmemiş. Dönüşte alırım diye düşünmüştür, kameralarda görünüyor. Sahil kenarında, saat 7'yi 5 geçe buradan geçiyor. Başka öğrenciler de var gezmek için gelmişler. Zaten oturma yeri var. Kızımın gittiği bölgede tel örgü yok. Göl çekilmiş ve orada boşluk var, orada ihmal var. Kızımın kaybolduğu yerde tel örgü olmalıydı. Kapıda güvenlik var. Kimlik kontrolü yapıyorsun. Ama bu tarafta da tel örgü yok. Tehlikeli bölgedir. Sarhoşlar, içkiciler hepsi o tarafta, Keşke o bölgede de kamera olsaydı, tel örgü olsaydı. Bataklık var bölgede geçiş yeri yok diyorlar. Ama geçiş yeri var. Diğer tarafta da köy var. Bölgede arama yapsınlar" dedi.

        'KIZIM GELSİN KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'

        Yurt yönetimini de suçlayan Nizamettin Kabaiş, "Polisler aramalarını sürdürüyor. Onlarla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Ama yurttan şikayetçiyim. Yurt görevini yapmamış. Hem bize geç haber vermiş hem de kızımın kaybolduğu bölgede tel örgü yoktur, kamera yoktur. Keşke kamera olsaydı çocuk görünürdü orada. Herkesten rica ediyorum. Eğer biri gördüyse bize haber versin. Ya kaçırılma ya da zorla herhangi birisi götürmüşse eğer bir suç da yapmışsa ben ondan şikayetçi değilim. Kızımı getirsin, sağ salim bize teslim etsin. Memnun olurum. Hiç kimseden de şikayetçi olamam. İnşallah getirirler. İnşallah sağdır, hayattadır" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor
        Üniversiteli Rojin, 'Sonar' cihazı ile aranacak
        Üniversiteli Rojin, 'Sonar' cihazı ile aranacak
        Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Van'da tonlarca saman balyası alev alev yandı
        Van'da tonlarca saman balyası alev alev yandı
        Lise arkadaşları 55 yıl sonra buluştu
        Lise arkadaşları 55 yıl sonra buluştu
        Van'da büyükbaş hayvan işletmeleri denetlendi
        Van'da büyükbaş hayvan işletmeleri denetlendi