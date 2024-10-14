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        Van'da firari 3 hükümlü yakalandı

        VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 firari hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:55
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        Van'da firari 3 hükümlü yakalandı
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        VAN'da haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 firari hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Ş.A. (33), 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan V.B. (59) ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık'tan 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. (20) yakalanıp gözaltına alındı. 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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