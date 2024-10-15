Rojin'i arama çalışmaları 18'inci günde; 250 personel sahada (2)

VANGÖLÜ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Van'da, kaybolan üniversite birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Kabaiş’in göl üzerinde ve gölün derinliklerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın yürüttüğü arama çalışmalarının tüm detayları ise basın mensupları tarafından yerinde görüntülendi.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Rojin’in bulunması için yürütülen çalışmalarda Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor