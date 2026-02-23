VASKİ ekipleri Başkale ilçesindeki su arızasını giderdi
Van'ın Başkale ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmaları sonucu giderildi.
Van'ın Başkale ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmaları sonucu giderildi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için arıza ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçeye bağlı Geçitvermez Karakolu bölgesindeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su akışında kesinti yaşandı.
Arızaya müdahale eden ekipler, bölgeye tekrar su verilmesini sağladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.