VASKİ ekipleri Başkale ilçesindeki su arızasını giderdi

Van'ın Başkale ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmaları sonucu giderildi.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için arıza ve bakım çalışmaları devam ediyor.





Bu kapsamda ilçeye bağlı Geçitvermez Karakolu bölgesindeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su akışında kesinti yaşandı.



Arızaya müdahale eden ekipler, bölgeye tekrar su verilmesini sağladı.







