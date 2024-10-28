Van'da 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

VAN'ın 5 ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında, 71 kilo 629 gram uyuşturucu ile 892 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 21-27 Ekim tarihleri arasında Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray ilçelerindeki çalışmalarda 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 71 kilo 600 gram metamfetamin, 19 gram skunk, 9 gram kubar esrar, 1 gram eroin ve 892 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 14'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.