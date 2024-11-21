Araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Van-Erciş kara yolunun 25'inci kilometresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesi yakınlarında meydana geldi. 04 AD 248 plakalı aracıyla Erciş istikametinden Van merkeze gelen Hamza Cancan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan otomobilde yaralanan sürücü Cancan, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cancan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

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