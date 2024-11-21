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        Araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        VAN'da uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralı sürücü Hamza Cancan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:55
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        Araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        VAN'da uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralı sürücü Hamza Cancan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye götürüldü.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Van-Erciş kara yolunun 25'inci kilometresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesi yakınlarında meydana geldi. 04 AD 248 plakalı aracıyla Erciş istikametinden Van merkeze gelen Hamza Cancan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan otomobilde yaralanan sürücü Cancan, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cancan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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