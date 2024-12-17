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        2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na zirve tırmanışı

        VAN'da Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, kar yağışı sonrası 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:35
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        2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na zirve tırmanışı
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        VAN'da Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, kar yağışı sonrası 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren tırmanışta zirve yapan dağcılar, muhteşem manzarada hatıra fotoğraf çekti.

        Van ve çevresinde yağan kar yağışı sonrası araçlarla sabah saatlerinde Kevenli Mahallesi'ne giden Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, buradan 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı’nın zirvesine çıkmak üzere hareket etti. Yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuk sonrasında karlı zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektikten sonra yeniden inişe geçti. Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Küçük Erek Dağı’na yolculuğumuz hem zorlu hem keyifli geçti. Zirveden Van'ı izledik. O muhteşem manzarada bol bol fotoğraf çektik" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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