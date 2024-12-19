Durdurulan araçta 143 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'da ortak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Tuşba ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 143 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN'ınTuşba ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 143 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.