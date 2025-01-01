Van'da yeni yılın ilk bebeği 'Eymen' oldu

VAN'da yeni yılın ilk bebeği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Hüsna(25) ve Muhammed Emin Özdemir (28) çiftinin dünyaya gelen erkek bebeğe 'Eymen' ismi verildi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeği Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin oldu. Saat 00.04'te 2 kilo 700 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe 'Eymen' ismi verildi. Yakınları Eymen bebeği kucağına almanın sevincini yaşarken, anne Hüsna Özdemir, bebeğinin elini tutarak kameralara poz verdi. Baba Muhammed Özdelir, 2025 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Aileyi Hastanede ziyaret eden Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, 2024 yılında Türkiye genelinde sağlık alanında çok ciddi emekler verildiğini belirterek," Van ilimizde de önemli hizmetler verdik. Ben bütün hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılda gecenin bir yarısı dahi sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Sağlık hizmeti, 7/24 verilen bir hizmet. Tabii ki yeni yıla yeni bebeklerle giriyoruz. Bizim ilimizde doğurganlık hızı fazla olduğu için gün içinde veya gece saatlerinde çok sayıda doğum oluyor. Yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebek dünyaya geldi. Doğan bebeğe biz de, bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz. Öncelikle ailesiyle beraber uzun yıllar geçirmesini diliyoruz. Bu bebeğin doğumuna eşlik eden ebelerimize, hekimlerimize tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. "dedi.