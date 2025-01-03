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        Vangücü Kadın Futbol Takımı grubunda namağlup lider

        VANGÜCÜKadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig A Grubu'nda çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla mağlup ederek averajla lider oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:50
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        Vangücü Kadın Futbol Takımı grubunda namağlup lider
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        VANGÜCÜKadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig A Grubu'nda çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla mağlup ederek averajla lider oldu. Geçen hafta deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Kadın Futbol Takımı'nı 5-0'lık skorla yenen takım, bu hafta sonu evinde Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak. Teknik Direktör Mecit Tekin, "Oynadığımız 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Namağlup devam ediyoruz" dedi.

        Yüksekova'da 2019'da kurulan ve 50'ye yakın futbolcunun yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, aradan geçen zaman içerisinde büyük başarılar elde etti. Önce 3'üncü Lig'e yükselen takım, 2 yıldır da 2'nci Lig'de oynuyor. TFF Kadınlar 2'nci Lig A Grubu'nda mücadele eden takım, şu ana kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puanla lider oldu. Geçen hafta deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Kadın Futbol Takımı'nı 5-0'lık skorla yenen takım, bu hafta sonu evinde kendisiyle aynı puana eşit ve averajla 2'nci sırada bulunan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak. İpekyolu ilçesindeki şehir stadında antrenmanlarını aralıksız sürdüren takımın hedefi, bu maçı da kazanmak.

        'KIZLARIMIZ ÇOK YETENEKLİ VE ÇOK İYİ FUTBOLCULARIMIZ VAR'

        Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mecit Tekin, futbola kazandırdıkları kızların bugüne kadar oynadıkları maçlarda büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Tekin, "Çıktığımız maçlarda rakiplerimizi farklı skorla yeniyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda grubumuzda 14 puanla averajla lideriz. Bu hafta pazar günü evimizde oynayacağımız maçı da kazanırsak, gruptaki liderliğimizi garantilemiş oluruz ve hedefimize adım adım ulaşmaya çalışacağız. Bu yılki hedefimiz, takımımızı 1'inci Lig'e çıkarmak. Bu güç ve potansiyel takımımızda var. Kızlarımız çok yetenekli ve çok iyi futbolcularımız var. Destek aldığımız takdirde takımımızı hedeflediğimiz yere taşıyacağız. Bu konuda inançlıyız, inşallah başaracağız. Oynadığımız 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Namağlup devam ediyoruz. Averajla lideriz, inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz, önce 1’inci Lig, ilerleyen yıllarda da Süper Lig'e çıkmak. Geçen hafta deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 yendik. Kızlarımız çok iyi oynadı. İnşallah bu iyi oyunla devam edeceğiz" dedi.

        'TEK HEDEFİMİZ, 1'İNCİ LİG'E ÇIKMAK'

        Takımın oyuncusu Aycan Arda ise 3 aydır takımda oynadığını belirterek, "Grubumuzda oynadığımız 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Averajla 14 puanla lider durumdayız. Bu hafta sonu çok önemli bir maça çıkacağız. Grubumuzda bizimle eşit puana sahip olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı ile oynayacağız. Bu maçı aldığımız takdirde bizim için çok güzel olacak. Bu maçı da kazanırsak, liderlik koltuğunu garantilemiş oluruz. Tek hedefimiz, 1'inci Lig'e çıkmak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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