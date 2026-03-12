Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Çaldıran Kaymakamı Bakan, güvenlik korucularıyla iftarda buluştu

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

        Giriş: 12.03.2026 - 12:34
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, güvenlik korucularıyla iftarda buluştu

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

        Yukarı Gülderen Mahallesi'ndeki jandarma karakolunda düzenlenen programda güvenlik korucularıyla iftar yapan Bakan, görevlerini özveriyle yerine getiren koruculara teşekkür etti.

        Ramazan ayının manevi atmosferinde jandarma ve güvenlik korucularıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan, "Devletimize ve milletimize hizmet yolunda büyük özveri, fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan her bir güvenlik korucumuza teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Çaldıran Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Uğur Er, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Nihat Aladağ ve güvenlik korucuları katıldı.

