Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi Kurudere Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 8 Ocak saat 04.30 sıralarında arama tarama çalışması yaptı. Aramalarda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 8 çuval içerisinde 27 paket halinde 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

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