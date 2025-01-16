Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

        VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL

        VAN’ın Özalp ilçesi kırsalında 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi Kurudere Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 8 Ocak saat 04.30 sıralarında arama tarama çalışması yaptı. Aramalarda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 8 çuval içerisinde 27 paket halinde 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Öğretmenler ikna çalışmasıyla Şehriban ve Zilan'ı yeniden eğitime kazandırd...
        Öğretmenler ikna çalışmasıyla Şehriban ve Zilan'ı yeniden eğitime kazandırd...
        Van'da kar yağışı etkili oldu
        Van'da kar yağışı etkili oldu
        Mezradaki okulun tek öğrencisi Hasret, karne heyecanı yaşadı
        Mezradaki okulun tek öğrencisi Hasret, karne heyecanı yaşadı
        Van'da okuma ve yazmayı öğrenen minik öğrenciler teknede eğlendi
        Van'da okuma ve yazmayı öğrenen minik öğrenciler teknede eğlendi
        Van'da kar yağışı
        Van'da kar yağışı