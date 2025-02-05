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        Van'da çığ şehitleri için mevlit düzenlendi

        VAN- Bahçesaray karayolunda, 4- 5 Şubat 2020'de meydana gelen, 22'si şehit olmak üzere 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralı kurtarıldığı çığ faciasında 8 güvenlik korucusu, olayın 5'inci yıl dönümünde okunan mevlit programı ile anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:50
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        Van'da çığ şehitleri için mevlit düzenlendi
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        VAN- Bahçesaray karayolunda, 4- 5 Şubat 2020’de meydana gelen, 22’si şehit olmak üzere 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralı kurtarıldığı çığ faciasında 8 güvenlik korucusu, olayın 5'inci yıl dönümünde okunan mevlit programı ile anıldı.

        Van- Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 5 yıl önce ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri şehit oldu, 20 vatandaş da yaşamını yitirdi. 84 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Çığ faciasının 5'inci yıl dönümünde, şehit olan 8 güvenlik korucusu için Çatak Merkez Camiinde mevlit programı düzenlendi. Çatak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen mevlit programına Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve şehit yakınları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, programa katılan yetkililer ve şehit yakınları dua okudu. Program sonunda Türk Kızılay Van Şubesi helva ikramında bulunurken, Çatak Kaymakamlığı şehit yakınlarına yemek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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