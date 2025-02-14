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        Van Bahçesaray'da okullara 'kar' tatili (2)

        235YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDIVan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:21
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        Van Bahçesaray'da okullara 'kar' tatili (2)
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        235YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapalı olan 74 mahalle ve 161 mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kent merkezinde trafikte aksamaların olmaması için iş makinesiyle kar temizliği yapılıyor. Kentin Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlarla il dışına taşınırken, belediye işçileri de kaldırımlardaki kar kütlelerini küreklerle temizliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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