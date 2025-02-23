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        Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için doğaya ekmek bıraktılar

        VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup doğasever, Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:50
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        Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için doğaya ekmek bıraktılar
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        VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup doğasever, Zernaki Tepe’ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktı.

        Erciş Trekking Derneği’ne üye bir grup doğasever, ilçenin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Zernaki Tepe’ye tırmanış gerçekleştirdi. 20 kişiden oluşan doğesever grup, karda bata çıka yürüyerek tepeye ulaştı. Doğaseverler, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yaşam alanlarına ekmek bıraktıktan sonra geri döndü.

        Trekking Derneği sorumlusu Elif Hançer, olumsuz hava koşullarına rağmen yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "Zernaki Tepe’ye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüş sırasında yanımızda getirmiş olduğumuz ekmekleri yaban hayvanları için doğaya bıraktık. Hayvanlarının aç kalmaması için bu faaliyetimizi gerçekleştirdik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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