DEM Parti önünde evlat eylemindeki anne: Silahlar bırakılırsa çocuklarımıza kavuşacağız

VAN'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin DEM Parti önündeki evlat eylemi, 96'ncı haftayı geride bıraktı. 13 yıl önce dağa götürülen Şerima'nın annesi Nazlı Sancar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya 'Silah bırak, kendini feshet' çağrısının desteklediklerini söyledi.

Kentte çocukları dağa kaçırılan aileler, 2 hafta arayla DEM Parti il başkanlığı önüne yürüyüp eylemlerini sürdürüyor. Ailelerin evlat eylemi 96'ncı haftayı geride bırakırken, 13 yıl önce dağa kaçırılan kızı için 6 yıldır evlat eylemine katılan Nazlı Sancar da 27 Şubat'ta DEM Parti heyetinin açıkladığı mesajı olumlu karşıladıklarını söyledi. Sancar, Öcalan'ın PKK'ya 'Silah bırak, kendini feshet' çağrısının desteklediklerini belirterek, "Kızımı 13 yıl önce kaçırıp PKK'ya götürdüler. 6 yıldır kızım için mücadelemi sürdürüyorum. Kızım için sonsuza kadar mücadele edeceğim. 27 Şubat'ta Öcalan'ın mesajı okundu. O açıklamaya saygı duyuyoruz ve sonsuza kadar destekliyoruz. Silahlar bırakılırsa çocuklarımız da gelecek. Anne ve babalar olarak yıllardır gözyaşı döküyoruz, evlat hasreti çekiyoruz. Çocuklarımızı çok özlüyoruz. 13-14 yıl çok uzun bir süre. Mesajı destekliyoruz ve çok iyi buldum. Yani PKK silah bıraksa bizim çocuklarımız da dağdan inecek. Biz de anne ve babalar olarak çocuklarımıza kavuşacağız. Artık polis ve askerlerimiz ölmesin. Anneler artık ağlamasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz, sonsuza kadar onları destekliyoruz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Barış istiyoruz. Anneler ağlamasın, çocuklar dağa gitmesin. Asker, polis ve korucularımız şehit olmasın. Anneler 45 yıldır gözyaşı döküyor. Bizim çocuklarımızın hayallerini, umutlarını kırdılar. Barış olsun, silahlar bırakılsın. Biz bunu çok istiyoruz" diye konuştu.

KIZINA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Kızı Şerima'ya 'teslim ol' çağrısında bulunan Sancar, "Kızım eğer sen beni duyuyorsan, görüyorsan gel devlet güçlerine teslim ol. Bir gün bile cezaevinde kalmayacaksın. Kaldığın yerden yine hayatına devam edeceksin. Senin hayalin okuyup savcı olmaktı. Senin kalemini kırıp eline silah verdiler. Ne olur kızım gel. Seni dört gözle bekliyorum" dedi.