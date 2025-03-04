Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da tipiye yakalanan Fransız çift, Güzeldere Geçidi'nde tünele sığındı

        VAN'a 90 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde dün aniden bastıran tipiye yakalanan Fransız çift Quentin Oustelandt (31) ve Zoë Lepilleur (28), tünele sığınarak hayata tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da tipiye yakalanan Fransız çift, Güzeldere Geçidi'nde tünele sığındı
        ABONE OL

        VAN'a 90 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde dün aniden bastıran tipiye yakalanan Fransız çift Quentin Oustelandt (31) ve Zoë Lepilleur (28), tünele sığınarak hayata tutundu. Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve şu ana kadar 5 ülke gezip, Türkiye'de de 14 kenti gezerek 8 bin kilometre yol kat eden çift, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

        Fransa’dan 7 ay önce bisikletleriyle yola çıkan Güney İtalya, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan´ı geçip Kazakistan üzerinden Türkiye´ye giriş yapan Fransız çift Quentin Oustelandt ve Zoë Lepilleur, Edirne, Lüleburgaz, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Bodrum, Fethiye, Antalya, Göreme (Kapadokya) , Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin üzerinden Hakkâri'ye geldi. Şuna kadar 8 bin kilometre yol kat eden çift, dün havanın güneşli olması nedeni ile Van' a doğru yola çıktı. Bisikletleriyle Van'a 90 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'ne ulaşan çift, burada aniden bastıran tipiye yakalandı. Zor anlar yaşayan çift, yanlarında taşıdıkları karayolları kıyafetlerini giyip tünele sığındı. Bir süre tünelde kalan çift, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

        'DÜNYA TURU HEDEFİMİZ 20 BİN KİLOMETRE'

        Quentin Oustelandt ve Zoë Lepilleur, Iğdır, Kars ve Ardahan üzerinden Ermenistan, daha sonra da İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve dünyanın en yüksek yolu olan 5 bin metre yüksekliğindeki 'Pamir otoyolu' üzerinden Kazakistan'a gideceklerini söyledi.

        Dünya turlarını 20 bin kilometre ile tamamlamak istediklerini söyleyen Çift, "Amacımız hızlı gitmek değil, güzel yerleri ve her şeyden önce günümüz dünyasını oluşturan güzel insanları ve kültürleri keşfetmek. Ulaşım aracı olarak bisikleti seçtik. Çünkü arabanın aksine doğaya ve insanlara yakın kalarak verimli bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Harcadığımız çaba büyük, ama aldığımız keyif çok daha büyük. Ekolojik nedenlerle uçmaktan kaçınmak için Rusya´daki Transiberian üzerinden trenle döneceğiz. Hava durumuna bağlı olarak günde 50 ila 100 km arasında yol kat ediyoruz. Genellikle sahillerde, göl kenarlarında, dağların tepelerinde, ormanlarda vs. çadırlarda uyuyoruz, her zaman muhteşem yerlerde. Son haftalarda, sıfırın altındaki sıcaklıklarda, bizi gecelemek için misafir eden aileler tarafından memnuniyetle karşılandık. Bu, yerel halkla tanışmak, yerel yemekleri tatmak ve sohbet etmek için harika bir fırsat. Bazen yağmur yağıyor, bazen hava çok sıcak, bazen de çok soğuk oluyor. Aşırı hava koşullarından kaçınmaya çalışıyoruz ama bu her zaman mümkün olmuyor. Bu yüzden dirençliyiz" diye konuştular.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 269 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 269 şüpheli yakalandı
        Van'da otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen ay 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen ay 112 kilo 287 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakandı
        Van'da düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakandı
        Van'da geçen ay 416 araç trafikten menedildi
        Van'da geçen ay 416 araç trafikten menedildi
        Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor