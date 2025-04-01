Kaçtığı köpek gitmeyince elektrik direğinde mahsur kaldı

Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde köpek kaçan kedi, elektrik direğine tırmandı. Köpek direğin etrafında dolanırken, durumu fark edenler kedinin yardıma koştu. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken, kedi ile köpeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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