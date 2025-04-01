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        Kaçtığı köpek gitmeyince elektrik direğinde mahsur kaldı

        VAN'ın Başkale ilçesinde köpekten kaçıp, elektrik direğine tırmanan kedinin bekleyişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:00
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        Kaçtığı köpek gitmeyince elektrik direğinde mahsur kaldı
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        VAN'ın Başkale ilçesinde köpekten kaçıp, elektrik direğine tırmanan kedinin bekleyişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde köpek kaçan kedi, elektrik direğine tırmandı. Köpek direğin etrafında dolanırken, durumu fark edenler kedinin yardıma koştu. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken, kedi ile köpeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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