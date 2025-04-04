Kol ve bacakları olmayan Nakşin'in yeni protez mutluluğu

VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için eğitimini evinde sürdüren lise öğrencisi Nakşin Özdemir'in (15) kullanamadığı protezleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bedenine göre yenilendi. Yürüteç ile yeni protez bacaklarına alışmaya çalışan Özdemir, mutlu olduğunu söyledi. Baba Mustafa Özdemir ise tek isteğinin Nakşin'in kardeşleri ve arkadaşları gibi okula gidip gelmesi olduğunu belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir, ilk ve ortaokulu evinde tamamladı. Özdemir, bu yılki lise eğitimini de Vali Ali Haydar Bey Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olarak yine evinde sürdürüyor. DHA'nın gündeme getirdiği haber sonrası hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu parayla Nakşin Özdemir’e yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Özdemir'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Özdemir, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezlerini kullanamayınca geçen aralık ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

'FATMA ŞAHİN'İN TALİMATIYLA YENİ PROTEZ TAKILDI' Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız ile belediye bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Merkezi Uzmanı Yunus Emre Şahin, aralık ayında Van'a gelerek Özdemir’in protez ölçümlerini yaptı. Yapılan ölçümler sonrası şubat ayında Gaziantep'e davet edilen Özdemir’e yeni protez kol ve bacakları, 2019'dan beri hizmet veren Ortez Protez Merkezi'ndeki görevliler tarafından takıldı. Yürüteç ile yeni protez bacaklarına alışmaya çalışan Özdemir, mutlu olduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden Özdemir, 9 günlük bayram tatilinde evde kitap okuyup soru çözerek değerlendirdiğini anlattı. Nakşin Özdemir, “Yaklaşık 2 aydır bu protezleri takıp alışmaya çalışıyorum. Diğer protezlere göre daha rahat. Bununla yavaş yavaş gezebiliyorum” dedi. 'ARKADAŞLARI GİBİ OKULUNA GİTMESİNİ İSTİYORUM' Baba Mustafa Özdemir ise tek isteğinin çocuğunun kardeşleri ve arkadaşları gibi okula gitmesi olduğunu belirterek, "Daha önce Nakşin için yaptırdığımız protez kol ve bacaklar, bedenine dar geldi. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla bir ekip gelip burada Nakşin'in protez ölçümleri yapıldı ve şimdi yeni protezlerini kullanıyor. Allaha şükür yeni proteziyle gezebiliyor. Belediye, protez için bizden hiçbir ücret talep etmedi. Başkan Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Şu an protez kol ve bacakları aynı anda takamıyor. Alıştıktan sonra ikisini birlikte takacağız. Bundan sonra da yine bir sıkıntı olursa belediye yardımcı olacağını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.