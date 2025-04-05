Topladığı ekmek kırıntıları ile 17 yıldır kuşları besliyor

VAN'dakuşlara olan sevgisi ile tanınan 1 çocuk babası Hamza Zariç (50), 17 yıldır ev, lokanta ve çöp kutularından ekmek parçası ve kırıntıları toplayarak kuşları besliyor. 3 arkadaşının da desteklediği Zariç, "Poşetlere biriktirdiğim ekmek ve ekmek kırıntılarını küçük parçalara bölüp, yaşam alanlarına bırakıyorum. Bunu yaparken huzur buluyorum" dedi.

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden biri olan Van'da esnaflık yaparak geçimini sağlayan Hamza Zariç, çevre, doğa ve hayvan sevgisini kuşlar için gösterdiği çaba ile gösteriyor. 17 yıldır ev, lokanta ve çöp kutularından ekmek parçası ve kırıntısı toplayan Zariç, biriktirdiklerini 3 arkadaşının desteği ile martı, leylek ve diğer kuş türlerinin yoğun olarak konakladığı Van Gölü Sahili, Van Kalesi ve Sıhke Gölü çevresine bırakıyor. Hamza Zariç, 16 ve 17. yüzyılda yaşayan ve mezarı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan 'Kuşların Fakihi' anlamına gelen ve rivayete göre kuşların dilini öğrenen mutasavvıf, şair ve halk edebiyatçısı Faki Teyran'ın yaşamından ve kuşlara olan sevgisinden etkilendiği için böyle çabaya girdiğini anlattı.